У Грузії на тлі протестів і сутичок активістів з силовиками в Тбілісі затримано одного із засновників опозиційної телекомпанії «Мтаварі архі» Георгія Руруа.

Про це повідомляє «Грузія Online», посилаючись на генерального директора телекомпанії Ніку Гварамію, передає УНІАН.

«Нашого засновника Георгія Руруа тільки що затримали після того, як підкинули зброю. Не час баритися! У цій країні залишимося або ми, або злочинна іванішвілівська клептокартия, його корумпований і антинародний режим і людожерський спецназ! Ми маємо позбутися узураптора або ж вони залишать нас без батьківщини!!!, — написав Гварамія в Facebook.

У МВС Грузії підтвердили, що Руруа затриманий за 3 і 4 частини статті 236, яка передбачає незаконне придбання, зберігання і носіння зброї. Зазначається, що у вересні бізнесмен Георгій Руруа став першим інвестором нової опозиційної телекомпанії «Мтаварі архі» (Головний канал) – він придбав частку в 2,5%.

Георгій Руруа є рідним братом Ніки Руруа — екс-міністра культури Грузії, члена політичної ради партії «Єдиний національний рух» і одного з лідерів команди третього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі.

У грудні 2018 року Ніка Руруа помер від серцевого нападу у віці 50 років.

Телекомпанія «Мтаварі» була заснована в липні. Її гендиректором став Ніка Гварамія, якого звільнили з посади гендиректора телекомпанії «Руставі-2». Слідом за ним «Руставі-2» залишили провідні журналісти, звинувативши нових власників каналу у виконанні замовлень влади.

Нагадаємо, в Тбілісі 17 листопада, почалася масштабна акція протесту - люди вимагають провести позачергові парламентські вибори. Сьогодні понад 20 опозиційних партій сьогодні провели у центрі Тбілісі масштабну акцію. Вони оголосили про початок "повного пікетування парламенту" і заблокували всі три входи до будівлі законодавчого органу.Біля будівлі парламенту почали зводити барикади і ставити намети.

Поліція жорстоко розігнала протестувальників біля стін грузинського парламенту. Силовики застосовували поліцейські щити і водомет, аби відтіснити активістів з площі.



