Україна та Литва мають спільні позиції щодо “Північного потоку-2” - Гончарук

20:15 18.11.2019   Украина

Сьогодні Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук провів зустріч з Головою Сеймасу Литовської Республіки Вікторасом Пранцкєтісом.

Під час зустрічі сторони обговорили стан та перспективи співпраці Україна — Литва, можливості до посилення взаємодії між країнами та проект "Північний потік-2", передає УНН.

“Ми дуже цінуємо підтримку Литви. Для України дуже важливо мати сильних партнерів та відчувати їхню підтримку всередині ЄС. Зокрема, ми вдячні литовським колегам за підтримку України в рамках ПАРЄ, зокрема, під час голосування делегатів Литви „проти“ повернення Росії повноважень у Парламентській Асамблеї”, — наголосив Прем’єр-міністр України.

Гончарук окремо підкреслив важливість спільної позиції України, Литви та інших країн ЄС щодо неприпустимості реалізації проекту “Північний потік-2”, що монополізує енергетичний ринок та неминуче призведе серед іншого до погіршення якості послуг для усіх споживачів.

“Енергетична безпека — пріоритет не лише для України, але для усієї Європи. Це питання повинні обговорюватися на найвищому рівні в ЄС, тому я дякую Литві за підтримку в цьому питанні. Я радий, що ми маємо спільну позицію щодо неприпустимості реалізації проекту „Північний потік-2“. Це політичний, а не бізнес-проект, і дуже важливо зупинити його руйнівний вплив, адже йдеться про безпеку усієї Європи”, — підкреслив Олексій Гончарук.

Гончарук також висловив сподівання в успішності підготовки і проведення Конференції з питань реформ в Україні, яка відбудеться у Вільнюсі у липні 2020 року.

“Ми очікуємо, що наступна Конференція у Литві стане важливою платформою для розбудови чіткої дорожньої карти імплементації важливих реформ в Україні. Слід змінити підхід щодо підтримки України з ситуаційного на системний. Певен, що взаємні візити високого рівня та спільна участь представників України і Литви у зустрічах Європейської Ради сприятимуть досягненню цієї мети”, — підкреслив Прем’єр-міністр України.

Раніше Бундестаг підтримав законопроект про "захист" проекту "Північний потік-2".



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