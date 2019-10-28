Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” отримала офіційну пропозицію “Газпрому” щодо продовження транзитного контракту або укладання нового.

Про це у себе в Facebook написав виконавчий директор “Нафтогазу” Юрій Вітренко, передає УНН.

“Нарешті отримали факсом пропозицію від Газпрому, про яку пишуть всі ЗМІ (включно зі змістом цієї пропозиції). Уважно її вивчимо і надамо конструктивну відповідь найближчим часом. Україна буде надійним партнером для Європи щодо транзиту газу у повній відповідності до європейських правил”, - написав Вітренко.

Як повідомлялося раніше, у “Газпромі” повідомили, що направили “Нафтогазу” офіційну пропозицію про продовження терміну дії існуючого або укладення нового контракту на транзит газу через територію України терміном на рік, з урахуванням прогнозованого попиту європейських покупців на 2020 рік.

У пропозиції “Газпрому” зазначено, що необхідними умовами продовження діючого контракту або укладення нового договору є: відмова обох сторін від всіх взаємних претензій в міжнародному арбітражі і припинення всіх судових розглядів, скасування рішення Антимонопольного комітету України про накладення на “Газпром” штрафу за нібито “порушення економічної конкуренції”, відгук клопотання “Нафтогазу” про ініціювання Європейською комісією розслідування проти “Газпрому", заявили в компанії.