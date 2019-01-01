В румынском аэропорту по соседству с Черновцами строят новый терминал

19:45 18.11.2019   Румыния

В румынском аэропорту Сучава, что примерно в 80 км от Черновцов, полным ходом идет строительство нового пассажирского терминала. Ввести в эксплуатацию новый объект планируют через 6 месяцев.

Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на NewsВucovina.

Ввод в эксплуатацию терминала позволит удвоить пропускную способность международного аэропорта в Сучаве в два раза. Уже сейчас руководство румынской воздушной гавани ведет переговоры с 16 различными перевозчиками относительно возможности запуска международных и внутренних рейсов.

Уточняется, что на данный момент готовность объекта составляет 35%, но к середине мая 2020 года все работы должны быть завершены. Площадь строящегося терминала 1500 кв. м, он сможет обслуживать от 500 тыс. до 700 тыс. пассажиров ежегодно.

Сообщается, что по состоянию на 15 ноября аэропорт Сучава обслужил 385 тыс. пассажиров, что на 22% больше, чем годом ранее. При этом, из указанного числа пассажиров 23 тыс. составили граждане Украины.

В настоящее время сучавский аэропорт обслуживает 13 внутренних и 17 международных рейсов в неделю.

Отметим, что украинский аэропорт Черновцы за 10 месяцев 2019 года принял и отправил 70109 пассажиров, что на 8,2% больше аналогичного периода годом ранее. При этом в октябре пассажиропоток составил 4492 человек, что на 1,4% меньше аналогичного месяца 2018 года.

Уже неоднократно заявлялось, что, для развития авиапредприятия, оно может быть передано в концессию.

Тем временем, в октябре, Wizz Air анонсировала запуск рейсов по шести новым маршрутам из аэропорта города Яссы (Румыния), находящегося примерно в 180 км от Черновцов.

Напомним также, что "Укрзализныця" пока не готова к запуску железнодорожного сообщения по маршруту Черновцы-Сучава с пересадкой на станции Вадул-Сирет. В ж/д компании это обосновывают отсутствием состава и ссылаются на относительно низкий пассажиропоток в направлении Румынии.

 

 



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