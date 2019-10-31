У Держдумі РФ заявили, що повернення українських кораблів "було виключно жестом доброї волі"

19:30 18.11.2019   Крым

Повернення українських кораблів, захоплених в районі Керченської протоки в листопаді 2018 року, “не має під собою будь-якого політичного підґрунтя, це жест доброї волі”.

Таку думку в понеділок у бесіді з російським агентством ТАСС висловив голова комітету Держдуми з міжнародних справ Леонід Слуцький, пише УНН.

“Передача військових кораблів Україні, затриманих близько року тому в акваторії Керченської протоки, — виключно жест доброї волі, без будь-якого політичного підґрунтя. Це стало можливо після закінчення всіх слідчих дій у відповідному кримінальному процесі, і їх перебування в Росії в якості речових доказів вже не потрібне”, — сказав він.

Він також зауважив, що повернення суден — це “свого роду демонстрація прагнення до нормалізації російсько-українських відносин”. “Сподіваюся, що цей сигнал буде правильно сприйнятий в Києві. І подібні провокації, на які відчайдушно йшов колишній президент Порошенко, залишаться в минулому”, — додав парламентарій.

Слуцький при цьому підкреслив, що “кораблям під українським прапором не варто надалі порушувати норми судноплавства в російських територіальних водах всупереч нормам міжнародного права і законодавства РФ”. “Російські прикордонники й надалі будуть припиняти подібні інциденти, в цьому не повинно бути ні у кого сумнівів”, — заявив він.

Раніше стало відомо зі сторони МЗС РФ, що Москва передала українській стороні кораблі.



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