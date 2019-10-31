Росія порушила повітряний простір України на 13 млрд грн

19:01 18.11.2019   Крым

Від початку російсько-української війни агресор не припиняє порушувати повітряний простір України в межах Автономної Республіки Крим, тимчасово окупованої Російською Федерацією.

Лише з початку цього року таких випадків було зафіксовано понад 34 тисячі! Загалом за роки війни кількість порушень цивільними повітряними суднами російських авіакомпаній сягнула 200 тисяч, повідомляє Аrmyinform.

На підставі норм міжнародного права, Україна повинна гарантувати безпеку польотів у своєму повітряному просторі, але в умовах війни з Росією це стало неможливо. Тож після анексії АР Крим, Україна заборонила зліт-посадку з аеропорту «Сімферополь» всім авіакомпаніям і закрила повітряний простір над усією територією півострова ще у березні 2014 року. Повністю закрити українське небо для Росії вдалося з 26 листопада 2015 року.

Рішення про закриття повітряного простору було необхідним після систематичних порушень російськими авіаперевізниками правил польотів і порядку використання повітряного простору України. Та передусім нам потрібно було попередити будь-які можливі провокації Росії в українському небі.

Контролює використання повітряного простору над Україною Командний центр Повітряних Сил Збройних Сил України. Це невеликий і відносно молодий колектив, який днями відсвяткував своє 15-річчя, несе цілодобове бойове чергування з протиповітряної оборони. Підрозділ співпрацює із військовими частинами Повітряних Сил та інших видів Збройних Сил України, які також залучаються до несення бойового чергування з охорони повітряного простору нашої держави.

Тут говорять, що попри заборони Росія і досі літає у Крим! Найчастіше в Бельбек, Джанкой, Гвардійське, Качу та Саки. З постійних російських авіакомпаній тут зафіксовані Аерофлот, Nordwind, S7, «Нордавіа», Red Wings, «Уральські авіалінії», «Ютейр», «Сибір», «Газпром авіа», «Вім-Авіа», «Глобус», «Северсталь» та спеціальний льотний загін «Росія».

Начальник відділу контролю повітряної обстановки розвідувально-інформаційного центру підполковник Сергій Яковенко розповідає, що вся інформація про порушення повітряного простору нашої держави акумулюється саме на Командному центрі.

— Украероцентр надсилає ці порушення нам. Ми узагальнюємо, додаємо свої дані та направляємо до Державної авіаційної служби. Загалом ми щоденно супроводжуємо близько 1200 радіолокаційних цілей. З них 200 — порушення порядку використання простору повітряними суднами Росії в межах АР Крим. Так, російські авіакомпанії дуже часто літають з Росії на наш півострів. Восени вони здійснюють близько ста рейсів на добу. Проте в літній період ця цифра збільшується в рази.

Низка літаків російських авіаліній-порушників здійснює регулярні пасажирські авіаперевезення до аеропортів багатьох країн світу. Дані про них Україна регулярно передає до посольств цих країн та інших офіційних установ для подальшого формування так званого Чорного списку повітряних суден. Такі дії мають запобігти їхньому обслуговуванню в аеропортах країн, які публічно визнали дії Росії в АР Крим — незаконними.

За кожним виявленим фактом порушення правил та порядку використання повітряного простору України над тимчасово окупованою АР Крим Україна виписує російським авіакомпаніям штраф у розмірі 136 тисяч гривень.

На запит АрміїІnform у Державіаслужбі повідомили, що станом на 15 листопада 2019 року винесено більш ніж 98 тисяч постанов про накладення штрафів за правопорушення у галузі цивільної авіації на загальну суму понад 13 мільярдів гривень! Державіаслужба неодноразово зверталась до Державної виконавчої служби України з метою примусового виконання цих постанов. Однак щоразу отримує відмову у відкритті виконавчих проваджень у зв’язку з тим, що російські авіакомпанії не зареєстровані на території України. Тож наразі жодна з постанов про накладення штрафів залишається невиконаною.

Оскільки стягнути штраф практично неможливо через відсутність активів цих компаній на території України, відомості про факти порушень передаються до міжнародних інстанцій, що мають можливості стягнути штрафи з російських авіакомпаній. Йдеться як про арешт зарубіжних активів російських авіаперевізників, так і про індивідуальні санкції щодо їхніх власників.

У Командному центрі запевняють, поки штрафами займаються в міжнародному законодавчому полі, ми зі свого боку не втрачаємо пильність.

— Штрафи — питання поза юрисдикцією військових. Тож ми просто продовжуємо слідкувати за повітряним простором України без жодних виключень, — запевняє підполковник Сергій Яковенко. — Ми знаємо, на що здатний агресор, і готові попередити будь-які можливі провокації Росії в українському небі.



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