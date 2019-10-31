На більш пізньому етапі Міжнародного трибуналу з морського права Україна зможе говорити про компенсацію через захоплення Росією українських кораблів та моряків біля Керченської протоки.

Про це повідомила речниця Міністерства закордонних справ України Катерина Зеленко в ефірі Радіо Свобода.

«Це дасть нам можливість на більш пізньому етапі говорити про сплату з боку Російської Федерації компенсації за завдані збитки. Попереду в нас дуже ретельна експертиза перевірки цих суден. Спочатку треба їх побачити, в якому вони вигляді, чи не було з них вилучено техніку, обладнання, документацію. Тобто багато елементів, які потім можуть становити речові докази. І лише на підставі цього, як буде рішення арбітражного трибуналу, можемо говорити про якісь суми», – сказала Зеленко в ефірі програми «Ваша свобода».

Перші слухання Міжнародного трибуналу з морського права відбудуться 21 листопада.

18 листопада буксир «Яни Капу» і малі броньовані артилерійські катери «Нікополь» і «Бердянськ» повернули Україні. Наразі кораблі «прямують додому».

Росія захопила три кораблі ВМС України і 24 українських військовослужбовців – моряків і працівників СБУ – 25 листопада 2018 року неподалік Керченської протоки з застосуванням зброї в міжнародних водах, що за міжнародним правом визнається як акт агресії.

Москва відмовилася визнавати за захопленими статус військовополонених і намагалася судити їх за кримінальними статтями на кшталт «незаконного перетину російського кордону».

Міжнародний трибунал із морського права наказав Росії негайно звільнити військових і повернути кораблі. Москва відмовилася це зробити.

Моряків урешті передали Україні не за рішенням трибуналу, а в рамках обміну утримуваними. При цьому Росія відпустила моряків формально під «особисте зобов’язання» за першим викликом з’явитися до Росії на суд над ними у справі, яку там так і не закрили.