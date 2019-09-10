У "Нафтогазі" заявили, що поки не отримали від "Газпрому" пропозицію по транзиту газу
|18:15 18.11.2019
|Украина
Виконавчий директор НАК "Нафтогазу" Юрій Вітренко заявив, що українська компанія поки не отримала офіційну пропозицію від російського "Газпрому" продовжити транзитний або укласти новий контракт на один рік з січня 2020 року.
Про це він сказав у коментарі УНІАН.
Коментуючи інформацію про те, що "Газпром" направив "Нафтогазу" свою пропозицію щодо транзиту газу через Україну після закінчення контракту з 2020 року, Вітренко сказав: "Ми поки нічого не отримали".
Як повідомлялось, "Газпром" направив "Нафтогазу" офіційну пропозицію. "Газпром" поставив умовою транзитного контракту відмову "Нафтогазу" від судових позовів до російської компанії, а також анулювання штрафу Антимонопольного комітету України та відкликання клопотання "Нафтогазу" в Європейську комісію про розслідування проти "Газпрому".
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