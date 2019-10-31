В Азовском море критическая ситуация - вылов рыбы сократился на 49%
|18:01 18.11.2019
|Крым
Стало известно, что вылов рыбы и других водных биоресурсов в Азовском море в январе-октябре 2019 года сократился аж на 49%.
Об этом сообщили в пресс-службе Государственного рыбного агентства, передают Українські Новини.
Так, согласно данным ведомства, с начала 2019 года общий промышленный вылов рыбы и других водных биоресурсов составил практически 34 тысячи тонн.
В 2019 году в Азовском море было добыто 7,318 тонн биоресурсов, что на 49% меньше, чем в этот же период 2018 года.
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