Стало известно, что вылов рыбы и других водных биоресурсов в Азовском море в январе-октябре 2019 года сократился аж на 49%.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственного рыбного агентства, передают Українські Новини.

Так, согласно данным ведомства, с начала 2019 года общий промышленный вылов рыбы и других водных биоресурсов составил практически 34 тысячи тонн.

В 2019 году в Азовском море было добыто 7,318 тонн биоресурсов, что на 49% меньше, чем в этот же период 2018 года.