Водолазы оккупационного флота учились ловить «диверсантов»
|17:45 18.11.2019
|Крым
Оккупационный флот провел в так называемой «крымской военно-морской базе» учение по борьбе с условными диверсантами.
Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа, передает Флот2017.
По легенде учения, экипаж противодиверсионного катера типа «Грачонок» обнаружил под водой неустановленную группу водолазов. Группа боевых пловцов в спецснаряжении провела спуск под воду с катера. Боевые пловцы выполнили задачи по поиску «диверсантов» и обследованию акватории.
После обнаружения «диверсанты» были условно уничтожены из подводного стрелкового оружия. Затем боевые пловцы осмотрели район на предмет установленных минно-взрывных устройств.
Учения проводилось на спецполигоне в акватории Чёрного моря.
Генштаб Украины все так называемые «военные учения» РФ, проводимые на территории оккупированного полуострова с 2014 года, называет незаконными. Тем не менее Россия с 2014 года регулярно использует оккупированный Крым в качестве полигона для военных учений и испытания оружия. В частности, ЧФ РФ проводит незаконные учения по всему оккупированному Крыму: на захваченных полигонах в Ленинском районе (полигон Опук), в Симферопольском районе (полигон Ангарский), в г. Севастополе, а также в морских полигонах.
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