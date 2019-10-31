Оккупационный флот провел в так называемой «крымской военно-морской базе» учение по борьбе с условными диверсантами.

Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа, передает Флот2017.

По легенде учения, экипаж противодиверсионного катера типа «Грачонок» обнаружил под водой неустановленную группу водолазов. Группа боевых пловцов в спецснаряжении провела спуск под воду с катера. Боевые пловцы выполнили задачи по поиску «диверсантов» и обследованию акватории.

После обнаружения «диверсанты» были условно уничтожены из подводного стрелкового оружия. Затем боевые пловцы осмотрели район на предмет установленных минно-взрывных устройств.

Учения проводилось на спецполигоне в акватории Чёрного моря.

Генштаб Украины все так называемые «военные учения» РФ, проводимые на территории оккупированного полуострова с 2014 года, называет незаконными. Тем не менее Россия с 2014 года регулярно использует оккупированный Крым в качестве полигона для военных учений и испытания оружия. В частности, ЧФ РФ проводит незаконные учения по всему оккупированному Крыму: на захваченных полигонах в Ленинском районе (полигон Опук), в Симферопольском районе (полигон Ангарский), в г. Севастополе, а также в морских полигонах.