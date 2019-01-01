Україна вийшла з ще однієї угоди СНД
|17:15 18.11.2019
|Украина
Президент Володимир Зеленський підписав указ про вихід України з угоди про заходи щодо забезпечення покращання розрахунків між господарськими організаціями держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав (СНД).
Про це йдеться в указі президента, передає РБК-Україна.
В указі говориться, "вийти з угоди про заходи щодо забезпечення покращання розрахунків між господарськими організаціями держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав, учиненої в м.Ташкент 15 травня 1992 року", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, на початку липня Кабмін на своєму засіданні схвалив вихід з угоди про введення міжнародного сертифіката зважування вантажних транспортних засобів на територіях країн-учасниць Співдружності Незалежних Держав.
Як повідомлялося раніше, наприкінці квітня було призупинено дію ще двох угод у рамках Співдружності незалежних держав (СНД), а в кінці травня уряд припинив дію трьох міжнародних договорів, укладених в рамках СНД
Відзначимо також, Кабінет міністрів у квітні призупинив дію військового угоди в рамках СНД.
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