Фігуранти "справи українських диверсантів" Володимир Дудка та Олексій Бессарабов знаходяться в СІЗО окупованого Сімферополя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook журналіста Тараса Ібрагімова.

Він зазначив, що днями засуджених перевезли з Москви, де розглядалася апеляція на вирок.

"Володимир Дудка та Олексій Бессарабов, засуджені у справі диверсантів знову в СІЗО Сімферополя. Днями їх привезли етапом з Москви, де апеляція засилила вирок [14 років кожному] назад у Крим", - написав журналіст.

За його словами, політв'язням сьогодні передали продукти. Також очікується, що сьогодні-завтра буде побачення з рідними.

"Касаційну скаргу адвокати готують. З СІЗО Сімферополя Володимира і Олексія через якийсь час розподілять у колонії для відбування покарання", - написав Ібрагімов.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Дудку і Бессарабова етапували із СІЗО "Матроська тиша" в Москві в невідомому напрямку.

Як відомо, 25 вересня Дудку і Бессарабова епатували з Криму до Москви, де 15 жовтня Верховний суд Росії розглянув апеляцію на вирок у справі українських політв'язнів.

У квітні Севастопольський міський суд окупованого Криму засудив українців Володимира Дудку і Олексія Бессарабова, яких влада РФ звинувачують у підготовці диверсій, до 14 років позбавлення волі кожного.