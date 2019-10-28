Російський газовий гігант "Газпром" назвав умовою продовження транзиту російського газу через Україну відмову від "всіх взаємних претензій".

Про це йдеться в повідомленні російського газового холдингу, передає УНІАН.

"Сьогодні ПАТ "Газпром" направило за підписом голови правління Олексія Міллера на адресу НАК "Нафтогаз України" офіційну пропозицію про продовження чинного контракту або укладення нового договору про транзит газу через територію України терміном на 1 рік, з урахуванням прогнозного попиту європейських покупців на газ на 2020 рік", - наголошується в повідомленні.

"В пропозиції "Газпрому" зазначено, що необхідними умовами продовження чинного контракту або укладення нового договору є відмова обох сторін від всіх взаємних претензій в міжнародному арбітражі та припинення всіх судових розглядів; скасування рішення Антимонопольного комітету України про накладення на "Газпром" штрафу за нібито "порушення економічної конкуренції"; відкликання клопотання "Нафтогазу України" про ініціювання Європейською комісією розслідування проти "Газпрому", - додали в компанії.

Як повідомлялося раніше, у Росії неодноразово заявляли, що без відмови України від рішення Стокгольмського арбітражу у свою користь домовленості щодо транзиту газу "фактично неможливі".

12 листопада голова правління "Нафтогаз України" Андрій Коболєв заявив, що в разі припинення транзиту російського газу з 1 січня 2020 року НАК забезпечуватиме українських споживачів блакитним паливом зі сховищ і за необхідності може імпортувати за контрактами.

До початку поточного опалювального сезону запаси в українських підземних сховищах газу склали 21,76 мільярда кубометрів, тоді як до початку опалювального сезону 2018-2019 років Україна накопичила у ПСГ 17,2 мільярда кубометрів газу. Для забезпечення стабільного проходження осінньо-зимового сезону 2019/2020 років Україні необхідно було накопичити в ПСГ не менше 20 мільярдів кубометрів газу.

Довідка.

Чинний транзитний контракт України з російським "Газпромом" був укладений у 2009 році терміном на 10 років. Після його завершення (до 2020 року) російський монополіст планує максимально скоротити транзит свого газу через територію України.



