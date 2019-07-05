Спецпризначенці почали відтісняти протестувальників з дороги біля парламенту в Грузії.

Про це повідомляє УНН з посиланням на Перший канал місцевого телебачення.

“Спецпризначенці почали відтісняти протестувальників з дороги. Мітингувальники намагаються протистояти їм. Деякі з них сиділи на дорозі”, — повідомили у ЗМІ.

Повідомляється, що на територію вже завезли водомет, і поліція кілька разів його використовувала.

Правоохоронці затримали кількох людей на 10 діб.

Нагадаємо, минув 30-хвилинний термін, впродовж якого протестувальники мали звільнити площу біля парламенту.