Спецпризначенці почали розгін протестувальників біля парламенту в Грузії
|15:41 18.11.2019
|Грузия
Спецпризначенці почали відтісняти протестувальників з дороги біля парламенту в Грузії.
Про це повідомляє УНН з посиланням на Перший канал місцевого телебачення.
“Спецпризначенці почали відтісняти протестувальників з дороги. Мітингувальники намагаються протистояти їм. Деякі з них сиділи на дорозі”, — повідомили у ЗМІ.
Повідомляється, що на територію вже завезли водомет, і поліція кілька разів його використовувала.
Правоохоронці затримали кількох людей на 10 діб.
Нагадаємо, минув 30-хвилинний термін, впродовж якого протестувальники мали звільнити площу біля парламенту.
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