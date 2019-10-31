Стан та наявність обладнання й документації на українських кораблях «Нікополь», «Бердянськ» і «Яни Капу», які Росія повернула Україні після незаконного захоплення минулого року, стануть зрозумілими після ретельної перевірки та експертизи.

Про це йдеться у коментарі МЗС України щодо повернення Росією трьох українських військово-морських суден, повідомляє Укрінформ.

“Згідно з Наказом Міжнародного трибуналу з морського права від 25 травня 2019 р., Росія мала невідкладно передати під контроль України згадані судна. Росіянам знадобилось майже півроку для такого повернення. Після ретельної перевірки і експертизи стане зрозумілим, в якому стані повернуто українські кораблі, чи було з них вилучено обладнання та документацію”, - ідеться в повідомленні.

У МЗС нагадали, що нині минуло 358 днів з моменту незаконного захоплення і затримання Росією трьох українських військових кораблів в акваторії Чорного моря.

Водночас у міністерстві наголосили, що незважаючи на повернення моряків та суден, спір триває, сформовано арбітражний трибунал і вже 21-22 листопада в Гаазі відбудуться перші процесуальні слухання, на яких будуть визначені подальші процедурні питання розгляду справи.

“Українська сторона докладає зусиль з метою встановлення арбітражним трибуналом порушення Росією Конвенції ООН з морського права під час затримання і утримання «Нікополя», «Бердянська» і «Яни Капу» та 24 членів їхніх екіпажів”, - запевнили в МЗС.

Наголошується, що імунітети військових суден є основоположним принципом міжнародного звичаєвого та морського права, жоден не має права їх порушувати, а у разі порушення винні мають понести повну відповідальність.

Як повідомлялося раніше, 18 листопада в акваторії Чорного моря розпочато процес щодо повернення українських катерів «Нікополь», «Бердянськ» та буксира «Яни Капу».

Раніше МЗС РФ заявило про передачу українській стороні трьох кораблів Військово-морських сил України, захоплених у районі Керченської протоки в листопаді 2018 року.

25 листопада 2018 року російські силовики біля берегів анексованого Криму обстріляли й захопили три кораблі Військово-морських сил України: катери "Бердянськ" і "Нікополь" і буксир "Яни Капу", які прямували з Одеси до Маріуполя. У полон потрапили 24 українці, троє з них дістали поранення.

Міжнародний трибунал з морського права 25 травня зобов'язав Росію негайно звільнити всіх моряків і дати їм можливість повернутися в Україну, а також повернути кораблі.

7 вересня між Україною і Росією відбувся обмін у форматі 35 на 35, в рамках якого, зокрема, були звільнені 24 полонені моряки.

4 листопада МЗС України направило Росії ноту з проханням повідомити, де і коли українські військові можуть забрати захоплені в Керченській протоці кораблі.