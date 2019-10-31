Спікер литовського парламенту Вікторас Пранцкетіс під час візиту до Києва разом із іншими депутатами зустрівся 18 листопада зі звільненими з російських тюрем українцями Павлом Грибом, Олександром Кольченком, Едемом Бекіровим та Володимиром Балухом.

Говорили про переслідування російськими силовиками громадян України, зокрема, про порушення прав людини в анексованому Криму, повідомляє Радіо Свобода.

«Це важливо для того, щоб цю інформацію ми могли передати на «широку Європу», тому що зараз Європа не знає всіх деталей (переслідувань громадян України у Росії та Криму – ред.) і це впливає на майбутні дії Європи щодо порушення Росією прав людини, зокрема, щодо патріотів України. Тому для підтримки цих патріотів ми зустрілися, аби показати, що Литві як країні це важливо, що ми пройшли цей шлях після Другої світової війни, і все, що зараз відбувається з українцями, є, мабуть, продовженням того, що було після війни і в нашому краї», – сказав Пранцкетіс у коментарі Радіо Свобода.

Спікер Сейму запевнив, що позиція Литви щодо України не змінилась, і з новим скликанням Верховної Ради вони планують продовжити вже започатковані проекти та розширювати співпрацю.

17 -18 листопада триває візит литовської делегації в Україну.