Медийный блок "крымского правительства" ждет серьезная перезагрузка.

Как сообщили источники РИА «Новый День» в кабмине, несмотря на заявление Сергея Аксенова, что он лично будет "курировать внутреннюю политику и средства массовой информации", контроль в этих сферах все-таки переходит Владимиру Константинову.

В ближайшее время будет проведена тотальная ревизия «бюджетных» СМИ, планируются кадровые чистки (правда, некоторых ранее уволенных могут вернуть под знамена пропаганды).

Дана установка увеличить долю материалов о деятельности "Госсовета" и лично Константинова.

Одновременно поставлен вопрос о сокращении бюджетного финансирования.

