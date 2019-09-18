СМИ оккупированного Крыма уходят от Аксенова к Константинову
|16:30 18.11.2019
|Крым
Медийный блок "крымского правительства" ждет серьезная перезагрузка.
Как сообщили источники РИА «Новый День» в кабмине, несмотря на заявление Сергея Аксенова, что он лично будет "курировать внутреннюю политику и средства массовой информации", контроль в этих сферах все-таки переходит Владимиру Константинову.
В ближайшее время будет проведена тотальная ревизия «бюджетных» СМИ, планируются кадровые чистки (правда, некоторых ранее уволенных могут вернуть под знамена пропаганды).
Дана установка увеличить долю материалов о деятельности "Госсовета" и лично Константинова.
Одновременно поставлен вопрос о сокращении бюджетного финансирования.
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