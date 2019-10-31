Моніторингова група "Інституту Чорноморських стратегічних досліджень, редакції BlackSeaNews та "Майдану закордонних справ" повідомляє:

Приблизно о 13-40 (кч) 18.11.2019 буксири вирушили в зворотному напрямку, швидкість близько 7 вузлів (і більше не буде), пише на своїй сторінці Andrii Klymenko.

Відстань до Одеси близько 300 миль, отже 300:7=42,8 години, майже 2 доби. Погода вздовж Південного берега Кримського півострова: температура повітря +12+13, вітер 4-6 м/с, висота хвиль 0,4-0,6 м. Завтра приблизно такий же прогноз, вітер на підході до Одеси пориви до 9 м/с.

Звичайно, що стан катерів наразі відомий тільки ВМСУ, розрахунковий час прибуття до Одеси приблизно 08-00 післязавтра 20.11.2019 за нормальних умов.

Тобто на морвокзалі і завтра нема чого робить.

Підкреслюю - це море, і можуть бути всілякі несподіванки (неочікуваний шторм або буксирний трос обірвався, що трапляється часто, або зненацька виявиться, що закляті друзі і партнери дірку в днищі зробили, яка виявиться пізніше і тп...).