ГП «ОМТП» планирует вернуть 30% рынка буксирных услуг в Одесском порту

15:30 18.11.2019   Украина

ГП «Одесский морской торговый порт» (ОМТП) планирует до окончания 2019 года вернуть 20-30% рынка буксирных услуг в Одесском морском порту.

Об этом заявил и.о. директора ГП «ОМТП» Алексей Мясковский на встрече с коллективом портового флота госпредприятия на прошлой неделе, передают Порты Украины.

«Ситуация, в которой оказался ГП «Одесский порт», близка к критической. Предприятие уже долгое время работает в «минус». По результатам девяти месяцев убытки составляют 80 млн грн (до конца года возможно вырастут еще на 20 млн грн), а дебиторская задолженность составляет 180 млн грн. Положение сложное, но мы знаем каким образом решить проблемы», — отметил Мясковский.

Как сообщила пресс-служба администрации Одесского морского порта, одним из первых шагов восстановления эффективности госпредприятия стало увольнение предыдущего руководства. В новую команду пришли первый заместитель директора Петр Жуков (в прошлом — директор ОСП «Судоверфь «Украина»), заместитель директора по коммерческим вопросам Игорь Кашубский (занимал различные ответственные должности в порту), заместитель директора по экономике Наталья Караджа (в прошлом — главный бухгалтер Одесского порта), начальник портового флота Александр Антонов (до недавнего времени — капитан Одесского порта).

Согласно сообщению, первоочередные меры по восстановлению эффективной работы госпредприятия были поддержаны ​​министром инфраструктуры Владиславом Криклием. Эти меры «не предусматривают ни тотального сокращения рабочих мест, ни объединения с АМПУ». Единственная задача, стоящая перед коллективом — «ликвидация убыточности и преодоление негативных тенденций, имевших место последние годы». Оздоровить экономику предприятия планируется за счет восстановления утраченных позиций.

В частности, портофлот ОМТП в сентябре текущего года занимал всего 8% рынка буксирных услуг в Одесском порту. Сейчас «принимаются меры, которые позволят ликвидировать непрозрачную конкуренцию с другими государственными компаниями». За счет этого госпредприятие намерено до конца года вернуть 20-30% рынка. Мясковский выразил надежду, что наведению порядка на рынке буксирных услуг помогут и специальные меры, предусмотренные Министерством инфраструктуры. Это позволит повысить доходы предприятия, которые будут направлены, в частности, на восстановление технического состояния судов, которые уже давно не ремонтировались.

Алексей Мясковский назначен исполняющим обязанности ГП «ОМТП» 22 октября 2019 года. Кабинет министров согласовал кандидатуру Мясковского на должность и.о. директора ГП «ОМТП» 16 октября 2019 года. Мининфраструктуры 30 сентября 2019 года освободило от исполнения обязанностей директора ГП «ОМТП» Виктора Войтко, который занимал указанную должность с 24 ноября 2017 года. 

Как сообщала пресс-служба Мининфраструктуры, за период пребывания Войтко в должности и.о. директора ГП «ОМТП» госстивидор значительно ухудшил финансово-экономические показатели деятельности, в частности, в 2018 году при плановом размере чистого дохода от реализации продукции 323,6 млн грн фактически получено 164,9 млн грн, при плановом размере общих доходов 552 млн грн фактически получено 421,9 млн грн.

ГП «Одесский морской торговый порт» является портовым оператором Одесского морского порта, однако фактической стивидорной деятельности не осуществляет. Согласно организационной структуре госстивидора, утвержденной и согласованной Мининфраструктуры, в состав предприятия входят Портофлот, Обособленное структурное подразделение «Судоремонтная верфь «Украина», Служба механизации и технологии, Инженерная служба, Автобаза, Несамоходная мастерская (ПСМ-650), Служба ІТ-технологии, Отдел закупок, Учебный центр, Служба охраны труда и промышленной безопасности, социальные объекты, административные подразделения.



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