Біля парламенту Грузії з’явилися бійці спеціальних підрозділів поліції, оснащені кийками та щитами.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на "ИнтерпрессНьюс".

Протестувальники залишаються біля всіх входів до парламенту і заявляють, що не збираються йти.

Раніше МВС розповсюдило спеціальну заяву, в якій сказало, що блокування парламенту є незаконним, і закликало мітингувальників припинити це робити.

Через пікетування парламенту засідання сьогодні, 18 листопада, ймовірно, вже не відбудеться. Члени більшості не прийшли в парламент, а трьох депутатів, які прибули на місце, не впустили до будівлі законодавчого органу.

Нагадаємо, головні вимоги учасників протесту, який почався минулого тижня, - це проведення позачергових парламентських виборів за пропорційною системою, а також відставка уряду і зміна нинішнього складу ЦВК.

14 листопада на проспекті Руставелі під парламентом Грузії почалися протести після того, як депутати провалили голосування з реформи виборчої системи, яку пообіцяла провести влада.