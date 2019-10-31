Бабин: Почему Россия затягивала с передачей кораблей?

15:01 18.11.2019   Крым

Россия затягивала с передачей украинской стороне трех военных кораблей, захваченных российскими силовиками в районе Керченского пролива 25 ноября 2018 года, так как хотела добиться обмена на задержанные Украиной российские суда.

Такое мнение в комментарии изданию "ГОРДОН" выразил бывший постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Борис Бабин.

"Передача кораблей – это основная часть исполнения приказа Международного трибунала по морскому праву. И ни о каком обмене или преференциях, как того хотели бы россияне, речь не идет. Это должен быть односторонний шаг страны-агрессора. Что касается самой процедуры, то международное право прямо не предусматривает механизма передачи. Нынешний формат, на мой взгляд, не нарушает требований конвенций и практики самого трибунала. Хотя могли быть и другие варианты. Особенно это касается катеров, учитывая, что они довольно небольшие по габаритам. То есть их можно было бы передать значительно раньше – по железной дороге или автомобильным сообщением", – отметил Бабин.

Он подчеркнул, что возвращение кораблей – это, прежде всего, результат работы юристов украинской стороны.

"Единственное – не стоит делать из возвращения кораблей какой-то праздник. Как у нас любят – с банкетом и орденами. Нужно поменьше советщины с оркестрами. Ведь, скажем откровенно, сдача этих кораблей россиянам – это не героическая страница для наших Военно-морских сил. Поэтому происходящее сейчас – просто необходимость. Это юридическая победа, а не военная. И еще меня беспокоит один факт: за несколько дней до согласования передачи кораблей, мы подписали с россиянами очередной протокол о рыболовстве в Азовском море. Возникает вопрос – не был ли этот кабальный договор условием РФ для передачи кораблей? Несмотря на то, что общество и парламентское большинство были против этого. Очень хотелось бы верить, что это лишь совпадение", – сказал собеседник.

По его словам, в случае невыполнение решения трибунала на РФ были бы наложены санкции.

"Почему Россия затягивала с передачей кораблей? Думаю, они хотели добиться обмена. Украина правомерно задержала ряд их судов в наших портах. Это и рыболовные суда, и сухогрузы. Речь идет о десятках судов, каждый из которых стоит дороже наших катеров. Наверняка в РФ также хотели добиться и определенных политических уступок. С другой стороны, не отдать украинские корабли Москва не могла. Это было бы невыполнением требования трибунала. А значит – санкции. К тому же, сейчас приближаются очередные раунды различных переговоров. Дальше будет приниматься решение по сути в данном деле – о правомерности действий РФ. Ведь возвращение кораблей – это лишь выполнение меры пресечения. А ее игнорирование уж никак не улучшило бы позиции россиян в этом арбитраже", – резюмировал Бабин.

25 ноября 2018 года РФ обстреляла и захватила в Черном море катера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу", которые возвращались в Одессу после попытки пройти через Керченский пролив в Азовское море. Российские силовики задержали 24 украинских моряка, позже их арестовали в крымских "судах" и перевезли в Москву. Всем украинцам предъявили обвинения в незаконном пересечении границы РФ.

В апреле 2019 года Украина обратилась в Международный трибунал по морскому праву, потребовав в качестве временных мер обязать РФ немедленно освободить моряков и корабли. Российская сторона отказалась от участия в слушаниях.

25 мая трибунал в Гамбурге обязал Россию немедленно освободить три задержанных украинских корабля, а также 24 задержанных моряка и позволить им вернуться в Украину. Срок выполнения решения истек 25 июня.

7 сентября между Украиной и РФ состоялся обмен удерживаемыми лицами в формате "35 на 35". Среди вернувшихся на родину – захваченные Россией после инцидента у Керченского пролива 24 украинских моряка. Адвокат Николай Полозов сообщал, что моряков отпустили под поручительство украинского омбудсмена Людмилы Денисовой.

В октябре министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко говорил, что в ближайшее время Россия вернет Украине военные корабли. Он рассказал, что Украина и РФ взаимодействуют по этому вопросу и процесс переговоров находится "на финальном этапе".

По данным заместителя министра иностранных дел Украины Елены Зеркаль, Киев минимум семь раз обращался к российским властям с требованием вернуть корабли.

В Совфеде РФ требовали от Украины признать, что действия моряков были провокационными, для того чтобы Москва вернула захваченные корабли.

15 ноября российская газета "Коммерсантъ", ссылаясь на свои источники, написала, что Россия намерена вернуть захваченные украинские корабли до проведения саммита в нормандском формате. В МИД РФ отрицали связь между возвращением катеров и буксира и встречей "Нормандской четверки".

17 ноября военные катера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу" вывели из Керчи, они прошли под Керченским мостом.

Сегодня в МИД РФ заявили, что российская сторона передала Украине военные корабли.
 



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