Учасники акції протесту опозиції, які від учорашнього вечора пікетують всі чотири входи до парламенту Грузії, не пропустили в законодавчий орган уже трьох депутатів від партії влади "Грузинська мрія".

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на "Новости-Грузия".

Протестувальники зустріли народних обранців криками "зрадник", "раб", свистом і криками. Їх закликали покинути парламентську більшість через те, що "Грузинська мрія" провалила голосування з конституційних змін, пов'язаних з виборчою реформою, і не виконала свою обіцянку провести в 2020 році пропорційні вибори.

До парламенту депутати так і не потрапили. Співробітникам поліції довелося супроводжувати їх до автомобілів.

Представник об'єднаної опозиції, лідер партії "Нова Грузія" Георгій Вашадзе закликав депутатів не приходити до парламенту.

"Закликаю всіх членів парламенту утриматися від приходу в парламент, щоб уникнути зайвих ексцесів. Члени парламенту настільки дратують громадськість, що краще їм не приходити в законодавчий орган", - заявив Вашадзе журналістам.

Нагадаємо, головні вимоги учасників протесту, який почався минулого тижня, - це проведення позачергових парламентських виборів за пропорційною системою, а також відставка уряду і зміна нинішнього складу ЦВК.

14 листопада на проспекті Руставелі під парламентом Грузії почалися протести після того, як депутати провалили голосування з реформи виборчої системи, яку пообіцяла провести влада.