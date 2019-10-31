Черноморский флот России провел второй этап командирских сборов на допуск к самостоятельному управлению.

Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа, передает Флот2017.

На втором, практическом, этапе сбора командиры воинских частей и кораблей ЧФ РФ отработали навыки самостоятельного управления при выполнении учебно-боевых задач и при проведении учений. Также на сборах командный состав учился управлять артиллерийскими, торпедными и ракетными стрельбами.

В сборах принимали участие более 100 человек комсостава из воинских частей и кораблей оккупационного флота.