Командиры оккупационных частей и флота вышли на учения по управлению стрельбами
|14:30 18.11.2019
|Крым
Черноморский флот России провел второй этап командирских сборов на допуск к самостоятельному управлению.
Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа, передает Флот2017.
На втором, практическом, этапе сбора командиры воинских частей и кораблей ЧФ РФ отработали навыки самостоятельного управления при выполнении учебно-боевых задач и при проведении учений. Также на сборах командный состав учился управлять артиллерийскими, торпедными и ракетными стрельбами.
В сборах принимали участие более 100 человек комсостава из воинских частей и кораблей оккупационного флота.
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