Передача захоплених українських кораблів не пов'язана з рішенням трибуналу ООН, який раніше зобов'язав Росію зробити це.

Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, передають російські ЗМІ, повідомляє РБК-Україна.

За його словами, на кораблях, які передають Україні, нібито було скоєно "порушення державного кордону Російської Федерації". Він також зазначив, що передача кораблів не пов'язана з рішенням трибуналу ООН.

"Це ніяк не пов'язано з міжнародним трибуналом. Ніякого зв'язку тут немає і бути не може", - заявив Пєсков.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Росія повернула захоплені українські кораблі. Як повідомили в Міністерстві закордонних справ РФ, передача відбулася 18 листопада.

У той же час повідомляється, що кораблі залишаються речовим доказом у кримінальній справі про порушення російського кордону.