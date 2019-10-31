Українські катери «Нікополь», «Бердянськ» та буксир «Яни Капу» прямують додому.

Сьогодні, 18 листопада в акваторії Чорного Моря розпочато процес, щодо повернення українських катерів «Нікополь», «Бердянськ» та буксиру «Яни Капу». Наразі українські буксири «Тітан», «Гайдамаки» та пошуково-рятувальне судно «Сапфір» разом з катерами та буксиром розпочали рух в напрямку материкової України, повідомляє прес-центр Командування Військово-Морських Сил Збройних Сил України.