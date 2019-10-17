Голова МЗС України Вадим Пристайко заявив, що можливий розвал Росії створить ще більше проблем для України.

Про це Пристайко заявив в інтерв'ю РБК-Україна, передає НВ.

«Ми не можемо планувати свою діяльність на основі того, що зараз розвалиться Росія. Ми ставимо перед собою більш прагматичні цілі. Ми хочемо досягти миру набагато раніше», — зазначив Пристайко.

За словами Пристайка, це взагалі проблеми Росії, як вона буде діяти, коли розвалиться.

«Нам би не хотілося, щоб це сталося біля наших кордонів, щоб така велика країна розбіглася в різні боки, створюючи нам ще більше проблем. Але наш інтерес — перший, а що буде відбуватися в самій Росії - це вже потім», — заявив міністр.