Пристайко: Розвал Росії створить ще більше проблем для України
|13:30 18.11.2019
|Украина
Голова МЗС України Вадим Пристайко заявив, що можливий розвал Росії створить ще більше проблем для України.
Про це Пристайко заявив в інтерв'ю РБК-Україна, передає НВ.
«Ми не можемо планувати свою діяльність на основі того, що зараз розвалиться Росія. Ми ставимо перед собою більш прагматичні цілі. Ми хочемо досягти миру набагато раніше», — зазначив Пристайко.
За словами Пристайка, це взагалі проблеми Росії, як вона буде діяти, коли розвалиться.
«Нам би не хотілося, щоб це сталося біля наших кордонів, щоб така велика країна розбіглася в різні боки, створюючи нам ще більше проблем. Але наш інтерес — перший, а що буде відбуватися в самій Росії - це вже потім», — заявив міністр.
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