Ситуація з окупованим Росією Кримом не має простого вирішення.

Про це заявив в ефірі радіостанції «Эхо Москвы» російський опозиціонер Олексій Навальний, передає Главком.



«Безумовно, те, що сталося у 14-му році, – це були незаконні речі. Але ми зайшли в ту вже частину політики, коли простих рішень не буває. Там є два мільйони людей із російськими паспортами. Тобто вже якийсь незрозумілий фарш. Цей фарш назад не провернеш. Тому не існує простого вирішення кримської проблеми. Мабуть, не існує жодного, як не існує рішення щодо японських островів», – сказав він.



За словами опозиціонера, якби він здобув владу, провів би у Криму ще один референдум.



«Навіть не ще один, а перший. Тому що той референдум не можна вважати референдумом. Але я розумію, що така відповідь не сподобається якійсь кількості мешканців Facebook. Ну, не сподобається – не сподобається. Ми не маємо підходити до цього з якогось казуїстичного погляду. В одній конституції написано одне, в іншій написано інше. І є люди, які сидять у Кремлі, які начхали на всі конституції та всі закони», – зазначив Навальний.



Росія анексувала Крим після незаконного референдуму 16 березня 2014 року. Приєднання півострова до РФ не визнають Україна та більшість країн світу. Наразі між материковою Україною і Кримом діє контрольно-пропускний режим, а Київ де-факто не контролює півострова.