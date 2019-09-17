Україна vs Росія: Морський трибунал ООН 21 листопада проведе перші слухання

12:15 18.11.2019   Украина

Перші слухання арбітражного трибуналу у справі щодо порушення імунітету трьох українських військово-морських суден та 24 членів їхніх екіпажів (Україна проти РФ) за Конвенцією ООН з морського права відбудуться 21 листопада в Гаазі.

Про це повідомила у Facebook заступник міністра закордонних справ України Олена Зеркаль, передає Укрінформ.

"Поки “Нікополь”, “Бердянськ” і “Яни Капу” прямують додому в Одесу, команда Міністерства закордонних справ прямує в Гаагу, де вже в четвер відбудуться перші слухання арбітражного трибуналу у справі щодо порушення імунітету трьох українських військово-морських суден та 24 членів їхніх екіпажів (Україна проти Російської Федерації) за Конвенцією ООН з морського права", - написала Зеркаль.

Вона нагадала, що Україна розпочала боротьбу за захоплених моряків і кораблі з моменту їх незаконного затримання, а 1 квітня 2018 року повідомила РФ про спір за Конвенцією ООН з морського права, оскільки захоплення і утримання українських військово-морських кораблів та членів їхніх екіпажів є грубим порушенням імунітетів військових кораблів, гарантованих нормами міжнародного звичаєвого і морського права.

Зеркаль зауважила, що Міжнародний трибунал з морського права 25 травня 2019 року на запит України зобов‘язав Росію негайно повернути під контроль України "Нікополь", "Бердянськ" і "Яни Капу" на 24 членів їхніх екіпажів.

"Проте Наказ Міжнародного трибуналу не був і не є самоціллю. Наша мета - встановлення порушення права, відновлення його і отримання належної компенсації. Саме це і закладено в позові МЗС від 1 квітня 2019 року... Ми збираємося пройти цей шлях і довести всьому світу і арбітражному трибуналу, що прохід 25 листопада 2018 року був мирним і законним, а дії Російської Федерації, в тому числі щодо кримінального переслідування наших моряків, є порушенням норм міжнародного права", - резюмувала заступник міністра.

Напередодні стало відомо, що захоплені українські військові катери "Бердянськ" і "Нікополь", а також буксир "Яни Капу" в супроводі російської берегової охорони 17 листопада вивели з акваторії "Генмолу" в Керчі.

Прикордонне управління ФСБ РФ в анексованому Криму заявило, що передача кораблів українській стороні має відбутися 18 листопада.

Як повідомлялося, раніше помічник Президента України Андрій Єрмак розповів про завершальний етап повернення в Україну трьох кораблів Військово-морських сил України, які захопила Росія в листопаді 2018 року.

25 листопада 2018 року російські силовики біля берегів анексованого Криму обстріляли і захопили три кораблі Військово-морських сил України: катери "Бердянськ" і "Нікополь" і буксир "Яни Капу", що прямували з Одеси до Маріуполя. У полон потрапили 24 українці, троє з них дістали поранення.

Міжнародний трибунал з морського права 25 травня зобов'язав Росію негайно звільнити всіх моряків і дати їм можливість повернутися в Україну, а також повернути кораблі.

7 вересня між Україною і Росією відбувся обмін у форматі 35 на 35, в рамках якого, зокрема, були звільнені 24 полонені моряки.

4 листопада МЗС України направило Росії ноту з проханням повідомити, де і коли українські військові можуть забрати захоплені кораблі.



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