Украинское Дунайское пароходство возглавил юрист

12:30 18.11.2019   Украина

Приказом министра инфраструктуры Владислава Криклия исполняющим обязанности главы правления “Украинского Дунайского пароходства” назначен Алексей Хомяков. 

Текст приказа опубликовало издание Бессарабия.Медиа, передает УкрРудПром.

“Назначить Хомякова Алексея Валерьевича с 18 ноября 2019 года исполняющим обязанности председателя правления частного акционерного общества “Украинское Дунайское пароходство” до принятия соответствующего решения Высшим органом общества”, — говорится в приказе.

Хомяков работал в крупнейшей украинской юридической компании “Астерс”. Сообщается, что у него есть опыт работы в судоходной компании “Укрречфлот”.

Основным направлением деятельности Хомякова является налоговое право. Также он специализируется на корпоративном праве, управлении активами, иностранных инвестициях.

Хомяков известен тем, что в 2017 году через суд добился от Министерства финансов раскрытия информации о реструктуризации долгов на 23 миллиарда долларов в 2015 году.

Министерство инфраструктуры прекратило полномочия Дмитрия Чалого на посту главы правления ЧАО “Украинское Дунайское Пароходство”, уволив его с работы 8 октября 2019 года.

Чалый был назначен на должность 15 марта 2018 года вне конкурса. 

Бывший министр инфраструктуры Владимир Омелян назвал это назначение “политическим решением”.

УДП осуществляет свыше 30% транспортных перевозок по Дунаю.

Флот УДП насчитывает почти 400 самоходных и несамоходных речных и 30 морских судов.

Основу дунайских перевозок флота составляет украинское металлургическое сырье, поставляемое для различных потребителей в придунайских странах.



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