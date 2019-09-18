Под Николаевом сгорел пассажирский дизель-поезд
|14:15 18.11.2019
|Украина
В Николаевской области 16 ноября загорелся пассажирский дизель-поезд, который двигался по направлению Колосовка-Николаев. В результате инцидента сгорел головной моторный вагон и еще один из вагонов поезда Д1-717-3.
Об этом сообщили в областном управлении ГСЧС, передает ЦТС.
Пожар произошел возле станции Новокатериновка Веселиновского района.
"По прибытию установлено, что огнем охвачен тягач и последний вагон поезда, остальные вагоны с пассажирами отцепили и отправили на место назначения по маршруту до прибытия спасателей", - говорится в сообщении.
По словам спасателей, пострадавших вследствие пожара нет.
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