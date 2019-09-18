В Николаевской области 16 ноября загорелся пассажирский дизель-поезд, который двигался по направлению Колосовка-Николаев. В результате инцидента сгорел головной моторный вагон и еще один из вагонов поезда Д1-717-3.

Об этом сообщили в областном управлении ГСЧС, передает ЦТС.

Пожар произошел возле станции Новокатериновка Веселиновского района.

"По прибытию установлено, что огнем охвачен тягач и последний вагон поезда, остальные вагоны с пассажирами отцепили и отправили на место назначения по маршруту до прибытия спасателей", - говорится в сообщении.

По словам спасателей, пострадавших вследствие пожара нет.