В Одессе прошли четвертые по счету штабные переговоры между представителями штабов ВМС ВС Украины и ВМС Турецкой Республики. Главной темой встречи стало развитие военного сотрудничества.

Об этом сообщает пресс-центр Командования ВМС ВС Украины, передает Флот2017.

Встреча состоялась на флагмане ВМСУ фрегате «Гетман Сагайдачный». Стороны обсудили совместные мероприятия по усилению стабилизации обстановки в Черноморском регионе в условиях угрозы со стороны России. Представители штабов обговорили дальнейшие планы в области военного сотрудничества, в частности проведение совместных учений и подготовку личного состава ВМСУ в учебных заведениях ВМС Турции

Начальник штаба ВМС ВС Украины Андрей Тарасов подчеркнул важность участия подразделений ВМС Турецкой Республики в морских учениях «Си Бриз» и совместных тренировках типа «PASSEX». Так как совместное выполнение поставленных задач дает возможность обменяться опытом, что «очень важно для нас».

Украинскую сторону представляла делегация во главе с начальником штаба — первым замкомандующего ВМС ВС Украины вице-адмиралом Андреем Тарасовым. Турецкую Республику представляли атташе по вопросам обороны посольства Турецкой Республики в Украине Хакан Джанджа, начальник управления оборонного планирования и управления проектами ВМС контр-адмирал Мурат Динчман и офицеры командования ВМС.