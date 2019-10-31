Слідчий у справі українських моряків перебуває зараз в окупованій Керчі, де досі залишалися захоплені російською ФСБ українські військові катери.

Про це заявив російський адвокат Микола Полозов сказав в ранковому ефірі проєкту Радіо Свобода Радіо.

«Питання про передачу українських суден піднімали ще кілька тижнів тому, і про це ми говорили зі слідчим. Він говорив, що планує поїхати до Керчі і братиме участь в якихось діях з оформлення передачі цих суден. Зараз слідчий виїхав туди і це, ймовірно, свідчить про те, що передача суден все ж здійсниться», – сказав він.

До цього Полозов повідомляв про те, що Росія після повернення Україні захоплених біля берегів Криму військових кораблів повинна припинити кримінальну справу проти українських моряків.

17 листопада пресслужба прикордонного управління ФСБ Росії в анексованому Криму повідомила російським ЗМІ, що захоплені Росією три українських військових судна передадуть Україні 18 листопада.​