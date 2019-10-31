В оккупированный Крым пришла первая партия оливкового масла из Сирии.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», "меморандум о торгово-экономическом сотрудничестве" аннексированный Крым и Сирия подписали на "Ялтинском международном экономическом форуме" в апреле, в августе документы одобрило правительство РФ.

Следующим шагом стало подписание соглашения, подразумевающего, в числе прочего, и возможность организации грузового сообщения.

И вот на оккупированный полуостров пришли два контейнера с оливковым маслом. Всего доставлено 46 тонн, часть будет отправлена на материк.

В ближайшее время ожидается еще одна партия продукции из Сирии. Предположительно, это будут фрукты.

