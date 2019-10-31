В оккупированный Крым пришла первая партия оливкового масла из Сирии
|11:15 18.11.2019
|Крым
В оккупированный Крым пришла первая партия оливкового масла из Сирии.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», "меморандум о торгово-экономическом сотрудничестве" аннексированный Крым и Сирия подписали на "Ялтинском международном экономическом форуме" в апреле, в августе документы одобрило правительство РФ.
Следующим шагом стало подписание соглашения, подразумевающего, в числе прочего, и возможность организации грузового сообщения.
И вот на оккупированный полуостров пришли два контейнера с оливковым маслом. Всего доставлено 46 тонн, часть будет отправлена на материк.
В ближайшее время ожидается еще одна партия продукции из Сирии. Предположительно, это будут фрукты.
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