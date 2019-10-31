В России с 1 ноября вступил в силу закон «Об устойчивом интернете в России». В российских СМИ его называют «законом о надежном (безопасном) Рунете» или «об изоляции Рунета». Его официальная цель – обеспечить устойчивую работу интернета в России в случае враждебных действий других стран.

Согласно положениям закона, при наличии угрозы безопасности Роскомнадзор может брать на себя централизованное управление сетью, то есть, управлять трафиком и блокировать доступ к тому или иному сайту без предупреждения.

Аннексированный Крым фактически будет также подвержен действию этой системы. Расходы на исполнение закона заложены в российскую госпрограмму «Цифровая экономика» – это 30 миллиардов рублей.

Эксперт Крымской правозащитной группы Ирина Седова отмечает, что в Крыму уже есть проблемы с защитой личных данных пользователей.

– Действуют ограничения по блокировке некоторых сайтов, которые Россия считает «неправильными», экстремистскими, или же просто неугодными. Они иногда выборочно блокируются по решениям судов, иногда просто произвольно, по непонятным причинам. Мы знаем, что российские соцсети выдают доступ к персональным данным людей, которых государство считает экстремистами или террористами, или же не понравился какой-то пост. Они могут открыть уголовное дело и запросить эти данные у владельца сайта через спецслужбы. Такие случаи тоже были, мы это фиксируем. Теоретически новый закон сложно внедрить в жизнь, чтобы сделать такой же изолированный от мира Интернет, как в Китае – его инфраструктура, все-таки, по-другому устроена. Специалисты говорят, что закон создает базу для этого, но фактически нужно менять инфраструктуру. Так что не известно, смогут ли они воплотить на практике изолированный от всего мира Интернет.