У Греції велелюдно відзначили річницю повстання студентів, десятки затриманих

10:45 18.11.2019   Греция

У Греції в неділю відзначення 46-річниці повстання студентів проти тогочасної військової диктатури відбулось на тлі арештів, проте серйозних заворушень анархістів та інших лівих радикалів, які традиційно відбуваються в цей день, вдалося уникнути.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Associated Press.

Понад 20 тисяч людей здійснили традиційний марш від Національного технічного університету Афін, місця повстання 1973 року, до посольства США в неділю.

Поліція заявила, що в мітингу Комуністичної партії взяли участь близько 10 тисяч людей. Ще тисяча осіб пройшли маршем разом із колишньою керівною лівою партією "Сиріза". Обидва марші відбулися окремо від основного, у якому пройшли понад 10 тисяч осіб.

Поліція повідомила, що затримала 28 людей у ​​сутичках після маршу, переважно в мікрорайоні Екзархія біля університету, відомому як притулок анархістів. Згодом правоохоронці затримали ще 13 осіб. Понад 5 тисяч офіцерів поліції було розгорнуто, щоб запобігти заворушенням у районі.

Хоча масового насильства вдалося уникнути, були повідомлення про застосування сили з боку поліції, зокрема - від репортера новинного сайту. Він повідомив, що спецпризначенці напали на нього, коли він знімав, як ті переслідують протестувальників.

Сутички з поліцією відбулися у північному місті Салоніки - після маршів, у яких взяли участь майже 10 тисяч осіб.

У Салоніках протестувальники підпалили транспортні засоби. Поліція заявила, що затримала там 14 людей та 17 у двох інших грецьких містах.



Ще на цю тему:

19:30 11.11.2019
У Греції – сутички між поліцією і студентами, які виступали проти закриття університету
11:45 18.09.2019
Наступного тижня у Греції добу не курсуватимуть пороми
17:41 28.08.2019
У центрі Афін поліцейських закидали "коктейлями Молотова"
21:00 30.07.2019
Після сутичок в Салоніках грецька поліція затримала 61 нелегального мігранта
13:20 02.07.2019
У Греції через страйк на добу зупиняться всі пороми
18:41 06.02.2019
Греческая полиция арестовала анархистов, захвативших здание греко-турецкой торговой палаты в Афинах
10:21 28.01.2019
Грецька поліція застосувала сльозогінний газ і світлошумові гранати проти націоналістів / Відео
11:21 25.01.2019
У Греції під час масових заворушень затримали 133 людини
09:21 21.01.2019
В Афінах у сутичках з демонстрантами поранено 25 поліцейських
09:24 15.01.2019
Протести у Греції: вчителі побилися з поліцією вдруге за тиждень / Фото
16:14 10.01.2019
У Греції заборонили мітингувати під час візиту Меркель до Афін
09:48 07.12.2018
В ходе столкновений в Афинах пострадали три человека, 35 задержанных
Новини
Азербайджан Азербайджан
18:00 15.11.2019
На саммите мировых религиозных лидеров в Баку приняли итоговую декларацию
09:00 07.11.2019
Азербайджан вручил послу России ноту протеста
12:30 05.11.2019
Баку и Анкара обсудят вопросы развития военного сотрудничества
12:55 31.10.2019
ЮНЕСКО включило Баку в список творческих городов
Всі новини країни
Армения Армения
17:24 14.11.2019
Армен Джигарханян потрапив в реанімацію у вкрай тяжкому стані
18:45 13.11.2019
Армения стала крупнейшим экспортером драгоценностей в Россию
16:30 11.11.2019
Армения не подписала договор с Россией о допуске в американские биолаборатории
18:45 06.11.2019
Допомога США Вірменії цьогоріч збільшилася на 40% – посольство
Всі новини країни
Болгария Болгария
12:00 15.11.2019
Минобороны Болгарии продлило сроки подачи предложений на поставку патрульных кораблей
19:30 13.11.2019
Минобороны Болгарии планирует выделить средства на модернизацию танков Т-72М1
16:00 13.11.2019
Российский банк ВТБ продает свою долю в болгарском Vivacom
14:45 11.11.2019
Премьер Болгарии проверил ход строительства газовой связки с Грецией
Всі новини країни
Греция Греция
10:45 18.11.2019
У Греції велелюдно відзначили річницю повстання студентів, десятки затриманих
12:00 13.11.2019
Китай хочет сделать греческий Пирей самым большим портом Европы
19:30 11.11.2019
У Греції – сутички між поліцією і студентами, які виступали проти закриття університету
13:45 11.11.2019
В греческом порту выявлена преступная организация, занимающаяся нелегальными мигрантами
Всі новини країни
Грузия Грузия
09:15 18.11.2019
США та ЄС закликали владу й опозицію Грузії до діалогу
08:45 18.11.2019
У Грузії протестувальники заблокували всі входи до парламенту і встановили цілодобове чергування
20:30 15.11.2019
Принцип «одного окна» будет внедрен в грузинских портах
16:00 15.11.2019
Протестующие в Грузии требуют перевыборов и ставят палатки / Фото
Всі новини країни
Молдова Молдова
13:45 15.11.2019
Таможня Молдовы получила от Литвы подарок стоимостью €1,2 миллиона
16:45 14.11.2019
Відставка проєвропейського уряду відкрила в Молдові небезпечний етап - ексглава МЗС
14:45 14.11.2019
Парламент Молдови призначає новий уряд Іона Кіку
13:45 14.11.2019
ЄС доведеться заморозити допомогу Молдові, якщо реформи зупиняться - Варгеї
Всі новини країни
Россия Россия
20:15 15.11.2019
На новые российские Су-57 придется ставить старые двигатели
19:00 15.11.2019
ЮВО: Саперы на Северном Кавказе получили комплексы инженерной защиты ОВР-2 «Сокол»
18:30 15.11.2019
ЮВО: Мотострелки под Волгоградом провели более 200 тактических учений
17:45 15.11.2019
Сенат США обсудит новые антироссийские санкции
Всі новини країни
Румыния Румыния
20:45 14.11.2019
Єврокорпус увійде до сил швидкого реагування НАТО
18:45 12.11.2019
Комітет Європарламенту затвердив кандидатури комісарів Румунії, Франції і Угорщини
08:07 11.11.2019
Вибори президента Румунії: до другого туру вийшли чинний глава держави й експрем'єрка
11:37 08.11.2019
Вибори президента Румунії: Йоганніс йде до переобрання
Всі новини країни
Турция Турция
09:45 18.11.2019
В Турции отменены морские рейсы
19:45 15.11.2019
В Турции испытали ударный вертолет / Видео
13:15 15.11.2019
Крупную ГЭС на юго-востоке Турции введут в строй в 2020 году / Фото
11:00 15.11.2019
На военных складах Турции произошла серия взрывов: десятки раненых
Всі новини країни
Украина Украина
11:01 18.11.2019
В Крыму уже есть проблемы с защитой личных данных пользователей, — Седова
10:30 18.11.2019
Полозов: російський слідчий у справі українських моряків поїхав до Керчі оформляти відправку захоплених катерів
10:15 18.11.2019
У кафе Одеси розгорівся сепаратистський скандал - соцмережі
10:01 18.11.2019
До України сьогодні приїде глава уряду Чехії Бабіш
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд