В селі Кизилове Балаклавського району (поблизу Севастополя) в анексованому Криму зникло озеро .

Про це на своїй сторінці у Twitter повідомив блогер RoksolanaToday&Крим, передає УНІАН.

"Озера в Кизиловому більше немає. А раніше було. І це не посуха цілеспрямовано знищила гавань", – обурилася блогер.

Раніше повідомлялося, що в окупованому Криму назріла катастрофічна ситуація у зв'язку з браком прісної води, великі річки півострова пересохли.



Він також опублікував відповідні фото.

Було vs стало / twitter.com/KrimRt







