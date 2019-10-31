З'явилося фото наслідків екокатастрофи в Криму
|11:45 18.11.2019
|Крым
В селі Кизилове Балаклавського району (поблизу Севастополя) в анексованому Криму зникло озеро.
Про це на своїй сторінці у Twitter повідомив блогер RoksolanaToday&Крим, передає УНІАН.
"Озера в Кизиловому більше немає. А раніше було. І це не посуха цілеспрямовано знищила гавань", – обурилася блогер.
Раніше повідомлялося, що в окупованому Криму назріла катастрофічна ситуація у зв'язку з браком прісної води, великі річки півострова пересохли.
Він також опублікував відповідні фото.
Було vs стало / twitter.com/KrimRt
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