До України сьогодні приїде глава уряду Чехії Бабіш

10:01 18.11.2019   Украина

У понеділок і вівторок, 18 та 19 листопада відповідно, до України прибуде прем’єрміністр Чехії Андрій Бабіш разом з віцепрем'єром та міністром промисловості і торгівлі Карелом Гавлічеком та місією з 85 підприємців.

Про це повідомляє видання Ceske Noviny, передає Главком.

«Частиною поїздки є зустріч з президентом України Володимиром Зеленським, а також підготовка до зустрічі з прем’єрміністром Олексієм Гончаруком. Основною метою офіційного візиту є висловлення підтримки територіальної цілісності, суверенітету і незалежності України, а також зближення України і Європейського Союзу», — пише видання.

Так, крім політичних зустрічей з Зеленським, Гончаруком та Дмитром Разумковим, Бабіш і Гавлічек візьмуть участь в чесько-українському бізнес-форумі. Ділову місію очолить президент Торгово-промислової палати Чехії Владимир Длоуга.

«Україна є 20-м найбільшим зовнішньоторговельним партнером Чеської Республіки. За даними Торгової палати, вона пропонує найширші можливості для чеських підприємців в сфері цивільної авіації, транспортної галузі та інфраструктури, енергетики, водного господарства, оборонної промисловості та машинобудування», — наголошує видання з посиланням на матеріали уряду.

Слід зазначити, що візит прем'єр-міністра Чехії відбувається на тлі масових протестів проти самого Бабіша. Так, 16 листопада близько чверті мільйона людей прийняли участь в акції протеста в переддень річниці Оксамитової революції. Демонстранти, серед яких були й колишні дисиденти та учасники подій 1989 року, також критикували президента країни Мілоша Земана, якого, як і Бабіша, називали непридатним для посади.

Також повідомлялося, що прем'єр Чехії прийшов на річницю революції у краватці з російським триколором. Варто зауважити, що російський і чеський триколори складаються з однакових кольорів, але відрізняються порядком їх розміщення. У чеському триколорі - це біла, червона і синя горизонтальні смуги, а в російському - біла, синя і червона.

Як відомо, у Празі 17 листопада відбулася масова хода в пам'ять про студентської акції 17 листопада 1989 року, з якої почалися головні події Оксамитової революції. Події листопада-грудня 1989 року призвели до усунення від влади комуністичної партії та послідовної відмови від соціалістичного режиму в тодішній Чехословаччині. Попри початкові зіткнення демонстрантів з силами безпеки, революція здійснилася безкровно, що й стало основою для її назви – «оксамитова».

Напередодні 30-річчя революції чверть мільйона чехів провели у Празі антиурядовий мітинг. Мітингувальники вимагали відставки прем'єрміністра країни Андрія Бабіша і міністра юстиції Марії Бенешової. Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/news/do-ukrajini-sogodni-prijide-glava-uryadu-chehiji-babish-640588.html



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