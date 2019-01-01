В Одесі кафе швидкого харчування потрапило у скандал через трансляцію російських каналів та сепаратистських заяв.

"Одеса. Чебуречна на Олександрівському проспекті. З нахабним рилом показують "Росія 24". На моє запитання, чи ви вважаєте це правильним, відповіли, що вважають правильним, взагалі громадянська війна!", – написав користувач Twitter, передає УНІАН.

Мережу розлютила така витівка, користувачі закликали звернути увагу поліції на таку поведінку адміністрації закладу.

"Потрібно було телефонувати до поліції й повідомити про сепаратизм", "Була в Одесі вперше в житті цього літа. Запам'яталося тим, що довелося згадати всі пісні СРСР, з яких труха вже сиплеться", "Якщо громадянська війна, то можна було й телек розбити", - пишуть у коментарях під постом.



