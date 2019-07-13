В Мраморном море в акватории турецкой провинции Бурса в связи с густым туманом отменены морские рейсы .

Об этом сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Организацию по управлению морским транспортом Турции.

Согласно информации, отменены 30 морских рейсов.

Об их переносе не сообщается.

Отметим, что до этого морские рейсы в Турции отменялись 1 ноября.