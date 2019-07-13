В Турции отменены морские рейсы
|09:45 18.11.2019
|Турция
В Мраморном море в акватории турецкой провинции Бурса в связи с густым туманом отменены морские рейсы.
Об этом сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Организацию по управлению морским транспортом Турции.
Согласно информации, отменены 30 морских рейсов.
Об их переносе не сообщается.
Отметим, что до этого морские рейсы в Турции отменялись 1 ноября.
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