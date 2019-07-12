США та ЄС закликали владу й опозицію Грузії до діалогу

09:15 18.11.2019   Грузия

Посольство США і представництво Євросоюзу в Грузії стурбовані провалом конституційної реформи з приводу переходу на пропорційну систему парламентських виборів в 2020 році і закликають владу та опозицію республіки до діалогу для відновлення довіри.

Про це йдеться в поширеній в неділю спільній заяві диппредставництв, передає УНН.

“У минулий четвер несподіване припинення процесу (реформи конституції) збільшила недовіру і посилила напругу між правлячою партією („Грузинська мрія“) та іншими політичними об’єднаннями та громадянським суспільством. З урахуванням нинішньої обстановки вважаємо істотним негайно почати роботу між урядом, політичними партіями і громадянським суспільством для відновлення довіри шляхом спокійного і взаємоповажного діалогу для пошуку таких шляхів, які будуть прийнятні для всіх”, — йдеться в заяві.

Диппредставництва також відреагували на недільний багатотисячний мітинг опозиції в Тбілісі біля будівлі парламенту.

“Ми повністю підтримуємо право на свободу зібрань і свободу вираження. Закликаємо всіх, хто ним користується, діяти в рамках закону і конституції. Закликаємо усі сторони діяти виходячи з інтересів країни”, — додали в посольствах.

Десятки опозиційних політичних партій в неділю взяли участь у багатотисячному мітингу в Тбілісі на проспекті Руставелі біля будівлі парламенту за позачергові пропорційні вибори. На мітингу лідери “Єдиного національного руху” і “Європейської Грузії” прийняли рішення пікетувати всі входи до парламенту, щоб перешкодити роботі депутатів. Опозиція запевняє, що відкриє двері після того, як депутати зберуться в парламенті для призначення позачергових виборів і внесення змін в законодавство, які забезпечать їх проведення за пропорційною системою.

Конституційний законопроект про проведення парламентських виборів у 2020 році за пропорційною системою з нульовим виборчим бар’єром не пройшов у парламенті Грузії 14 листопада. Щоб продовжити розгляд ініціативи необхідні були голоси 113 депутатів з 150. У ході голосування зміни підтримав лише 101 депутат. В основному при голосуванні утрималися мажоритарні депутати від правлячої партії “Грузинська мрія”.

Відмовитися від мажоритарних виборів до парламенту вже в 2020 році “Грузинська мрія” і особисто її лідер Бідзіна Іванішвілі пообіцяли 24 червня, поступившись вимогам опозиції і численних акцій протесту.



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