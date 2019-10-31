Моніторингова група "Інституту Чорноморських стратегічних досліджень, редакції BlackSeaNews та "Майдану закордонних справ" повідомляє, що близько 04:00 (київський час) 18.11.2019 буксири прибули в район очікування, де має відбутися передача захоплених кораблів ВМСУ (мапа 1).

Вона знаходиться на відстані 18 миль (33,3 км) строго на південь від мису Опук, що на Керченському півострові, тобто в нейтральних водах, пише на своїй сторінці Facebook Андрей Клименко.

Приблизно в 10 милях (18,5 км) на схід знаходиться точка де майже рік тому відбулося захоплення українських військових катерів та буксира ВМСУ (мапа 2).