Буксири прибули в район очікування
|08:20 18.11.2019
|Крым
Моніторингова група "Інституту Чорноморських стратегічних досліджень, редакції BlackSeaNews та "Майдану закордонних справ" повідомляє, що близько 04:00 (київський час) 18.11.2019 буксири прибули в район очікування, де має відбутися передача захоплених кораблів ВМСУ (мапа 1).
Вона знаходиться на відстані 18 миль (33,3 км) строго на південь від мису Опук, що на Керченському півострові, тобто в нейтральних водах, пише на своїй сторінці Facebook Андрей Клименко.
Приблизно в 10 милях (18,5 км) на схід знаходиться точка де майже рік тому відбулося захоплення українських військових катерів та буксира ВМСУ (мапа 2).
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