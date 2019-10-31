Динаміка часу штучного утримання в Керченській протоці суден станом на 1 листопада 2019 року за весь период кризи

08:10 18.11.2019   Крым

Щодо кризи в Азовському морі - Динаміка часу штучного утримання в Керченській протоці суден, що прямують до/з Бердянска та Маріуполя станом на 1 листопада 2019 року за весь период кризи.

З початку жовтня 2019 року РФ всіляко намагається продемонструвати, що вона "біла та пухнаста", пише на своїй сторінці в  Facebook керівник Моніторингової групи «Інституту Чорноморських стратегічних досліджень», головний редактор BlackSeaNews   Андрей Клименко.

За версією експертів Моніторингової групи, різке зниження в жовтні 2019 (у порівнянні з серпнем-вереснем) середнього часу штучного утримання маріупольських та бердянських рейсів комерційних суден в Керченській протоці (після відповідного демонстративного значного зростання) є одним з елементів підготовки РФ до участі в Нормандському саміті в грудні 2019.

Мета - сформувати пакет аргументів для зняття з РФ міжнародних санкцій, негативний вплив яких на економіку держави-агресора постійно зростає.

 



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