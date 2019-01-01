Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас (Heiko Maas) 18-19 листопада перебуватиме в Україні з візитом.

Про це у неділю, 17 листопада, повідомив посол України в Німеччині Андрій Мельник у соціальній мережі Twitter, передає Deutsche Welle.

Це - другий візит Гайко Мааса до України за останні п'ять місяців.

Під час попереднього визиту 30 травня разом з французьким колегою Жаном-Івом Ле Дріаном на зустрічі з українським президентом Володимиром Зеленським йшлося про пожвавлення мінського процесу.

Сторони домовилися продовжити переговори в "нормандському форматі". Нагадаємо, два дні тому було анонсовано наступний саміт у "нормандському форматі" за участі лідерів України, Росії, Франції та Німеччини 9 грудня в Парижі.

18 листопада російська сторона має передати Україні захоплені минулого року три українських судна - буксир "Яни Капу" і малі броньовані артилерійські катери "Нікополь" і "Бердянськ", повідомила прикордонне управління ФСБ Росії. Зараз кораблі переправляють з порту Керч до узгодженого місця передання.