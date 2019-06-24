У Грузії протестувальники заблокували всі входи до парламенту і встановили цілодобове чергування
|08:45 18.11.2019
|Грузия
У неділю, 17 листопада, учасники масштабної акції протесту проти провалу виборчої реформи заблокували всі три входи в будівлю парламенту Грузії.
Про це повідомляють Новини-Грузія, передає НВ.
Біля входів у будівлю законодавчого органу розбили намети, а на ворота, що ведуть у двір, повісили замки.
Як повідомляє Грузія Online, протестувальники вирішили встановити 24-годинне чергування, щоб не пустити в парламент депутатів Грузинської мрії, відповідальних за провал голосування за пропорційну виборчу систему.
Вони обіцяють пікетувати парламент доти, поки їх вимоги не будуть задоволені, а також не виключають блокування інших державних структур.
«Ми не дозволимо особистому обслуговуючому персоналу Бідзіни Іванішвілі увійти в цю будівлю. Якщо вони хочуть потрапити до неї, нехай тоді призначать позачергові пропорційні вибори», — заявив один з учасників акції.
Нагадаємо, 17 листопада в Тбілісі тисячі людей вийшли на мітинг біля парламенту після того, як парламент провалив прийняття виборчої реформи.
14 листопада грузинський парламент не схвалив поправку до Конституції про перехід на пропорційну виборчу систему.
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