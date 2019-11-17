Орган державної влади Інститут національної пам'яті готує презентацію власної філії в місті Одеса, що відбудеться під гаслом "Робимо історію популярною!"

Її проведення призначено на 29-30 листопада 2019 року, повідомляє Еспресо.TV з посиланням на прес-службу Інституту.

Захід відбуватиметься в Одеській обласній універсальній науковій бібліотеці ім. Михайла Грушевського.

"На жаль, дуже велика кількість населення навіть не вбачає причин і наслідків війни з Росією, чому вона точиться, які історичні процеси стали підґрунтям для цього.

Тому ми маємо підтримувати тих, хто робить таку непросту, але дуже потрібну роботу - казати вголос правду про нашу історію, висвітлювати факти геноциду, нагадувати про те, що історія не пробачає невивчених уроків", - зазначається у пресрелізі ІНП.