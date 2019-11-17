В Одесі з'явиться представництво Інституту національної пам'яті

09:30 18.11.2019   Украина

Орган державної влади Інститут національної пам'яті готує презентацію власної філії в місті Одеса, що відбудеться під гаслом "Робимо історію популярною!"

Її проведення призначено на 29-30 листопада 2019 року, повідомляє Еспресо.TV з посиланням на прес-службу Інституту.

Захід відбуватиметься в Одеській обласній універсальній науковій бібліотеці ім. Михайла Грушевського.

"На жаль, дуже велика кількість населення навіть не вбачає причин і наслідків війни з Росією, чому вона точиться, які історичні процеси стали підґрунтям для цього.

Тому ми маємо підтримувати тих, хто робить таку непросту, але дуже потрібну роботу - казати вголос правду про нашу історію, висвітлювати факти геноциду, нагадувати про те, що історія не пробачає невивчених уроків", - зазначається у пресрелізі ІНП.



Ще на цю тему:

18:41 08.06.2018
В Одессе простились с режиссером Кирой Муратовой
16:04 15.03.2018
Фильм "Киборги" показали в американском Конгрессе
00:26 02.03.2018
Крымскотатарский орнамент стал национальным культурным наследием Украины / Фото
14:48 15.11.2017
Известная художница рисует портреты бойцов АТО на передовой и планирует показать их на выставке / Фото
11:16 23.08.2017
Фильм Ахтема Сеитаблаева участвует в отборе номинантов на «Оскар»
14:45 15.08.2017
В центре Кодымы при поддержке Британского Совета появится «культурный дворик»
14:36 24.07.2017
В Киеве появился мурал с Черным морем / Фото
14:43 20.07.2017
В Украину приехала Лия Ахеджакова
01:12 30.06.2017
Украинского режиссера включили в элитную «оскаровскую» компанию
22:34 16.02.2017
Оперная певица из Греции проведет бесплатный мастер-класс в Донецкой филармонии
08:32 22.12.2016
Президент Украины передал Италии шедевры Рубенса и Тинторетто, найденные в Одесской области / Фото
14:43 21.06.2016
Инсталляция «Плавучие пирсы» скульптора болгарского происхождения вызвала фурор в Италии / Фото / Видео
Новини
Азербайджан Азербайджан
18:00 15.11.2019
На саммите мировых религиозных лидеров в Баку приняли итоговую декларацию
09:00 07.11.2019
Азербайджан вручил послу России ноту протеста
12:30 05.11.2019
Баку и Анкара обсудят вопросы развития военного сотрудничества
12:55 31.10.2019
ЮНЕСКО включило Баку в список творческих городов
Всі новини країни
Армения Армения
17:24 14.11.2019
Армен Джигарханян потрапив в реанімацію у вкрай тяжкому стані
18:45 13.11.2019
Армения стала крупнейшим экспортером драгоценностей в Россию
16:30 11.11.2019
Армения не подписала договор с Россией о допуске в американские биолаборатории
18:45 06.11.2019
Допомога США Вірменії цьогоріч збільшилася на 40% – посольство
Всі новини країни
Болгария Болгария
12:00 15.11.2019
Минобороны Болгарии продлило сроки подачи предложений на поставку патрульных кораблей
19:30 13.11.2019
Минобороны Болгарии планирует выделить средства на модернизацию танков Т-72М1
16:00 13.11.2019
Российский банк ВТБ продает свою долю в болгарском Vivacom
14:45 11.11.2019
Премьер Болгарии проверил ход строительства газовой связки с Грецией
Всі новини країни
Греция Греция
10:45 18.11.2019
У Греції велелюдно відзначили річницю повстання студентів, десятки затриманих
12:00 13.11.2019
Китай хочет сделать греческий Пирей самым большим портом Европы
19:30 11.11.2019
У Греції – сутички між поліцією і студентами, які виступали проти закриття університету
13:45 11.11.2019
В греческом порту выявлена преступная организация, занимающаяся нелегальными мигрантами
Всі новини країни
Грузия Грузия
09:15 18.11.2019
США та ЄС закликали владу й опозицію Грузії до діалогу
08:45 18.11.2019
У Грузії протестувальники заблокували всі входи до парламенту і встановили цілодобове чергування
20:30 15.11.2019
Принцип «одного окна» будет внедрен в грузинских портах
16:00 15.11.2019
Протестующие в Грузии требуют перевыборов и ставят палатки / Фото
Всі новини країни
Молдова Молдова
13:45 15.11.2019
Таможня Молдовы получила от Литвы подарок стоимостью €1,2 миллиона
16:45 14.11.2019
Відставка проєвропейського уряду відкрила в Молдові небезпечний етап - ексглава МЗС
14:45 14.11.2019
Парламент Молдови призначає новий уряд Іона Кіку
13:45 14.11.2019
ЄС доведеться заморозити допомогу Молдові, якщо реформи зупиняться - Варгеї
Всі новини країни
Россия Россия
20:15 15.11.2019
На новые российские Су-57 придется ставить старые двигатели
19:00 15.11.2019
ЮВО: Саперы на Северном Кавказе получили комплексы инженерной защиты ОВР-2 «Сокол»
18:30 15.11.2019
ЮВО: Мотострелки под Волгоградом провели более 200 тактических учений
17:45 15.11.2019
Сенат США обсудит новые антироссийские санкции
Всі новини країни
Румыния Румыния
20:45 14.11.2019
Єврокорпус увійде до сил швидкого реагування НАТО
18:45 12.11.2019
Комітет Європарламенту затвердив кандидатури комісарів Румунії, Франції і Угорщини
08:07 11.11.2019
Вибори президента Румунії: до другого туру вийшли чинний глава держави й експрем'єрка
11:37 08.11.2019
Вибори президента Румунії: Йоганніс йде до переобрання
Всі новини країни
Турция Турция
09:45 18.11.2019
В Турции отменены морские рейсы
19:45 15.11.2019
В Турции испытали ударный вертолет / Видео
13:15 15.11.2019
Крупную ГЭС на юго-востоке Турции введут в строй в 2020 году / Фото
11:00 15.11.2019
На военных складах Турции произошла серия взрывов: десятки раненых
Всі новини країни
Украина Украина
11:01 18.11.2019
В Крыму уже есть проблемы с защитой личных данных пользователей, — Седова
10:30 18.11.2019
Полозов: російський слідчий у справі українських моряків поїхав до Керчі оформляти відправку захоплених катерів
10:15 18.11.2019
У кафе Одеси розгорівся сепаратистський скандал - соцмережі
10:01 18.11.2019
До України сьогодні приїде глава уряду Чехії Бабіш
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд