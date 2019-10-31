Адвокат буде домагатися припинення справи проти українських моряків після передачі кораблів

08:01 18.11.2019   Крым

Адвокат українських моряків Микола Полозов заявив, що має намір домагатися закриття кримінальної справи проти українських моряків після передачі Російською Федерацією кораблей Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

За його словами, планується "утриматися від дій, які можуть загострити спір".

"Де-факто Росія бере участь у всіх процедурах міжнародного трибуналу і виконує ті пункти, які її стосуються в наказі про тимчасові забезпечувальні заходи. Перший пункт був - звільнення моряків, це зроблено, другий - передача кораблів, він здійснюється. Третій пункт - утриматися від дій, які можуть загострити спір, у цьому випадку ми будемо говорити про припинення справи після того, як моряків і кораблі передадуть", - заявив він

За його інформацією, на місці перебувають "слідчі слідчого управління ФСБ, які, по всій видимості, здійснюють на місці необхідні процесуальні дії".

"Наскільки мені відомо, вони будуть виведені в певну точку в нейтральні води, там будуть представники української сторони, які проведуть прийомку (кораблів - ред.) і предметів, що на них перебувають", - додав Полозов.

Нагадаємо, 17 листопада російські військові почали буксирування з причалу Керченського морського вокзалу українських військових кораблів "Бердянськ", "Нікополь" і "Яни Капу", які в 2018 році були взяті в полон в Керченській протоці.

Пізніше стало відомо, що українські кораблі будуть передані прикордонникам України в Чорному морі в районі мису Тарханкут.

Зазначимо, що Україна відправила буксири та пошуково-рятувальний корабель "Сапфір" за захопленими Россйской Федерацією в Керченській протоці військовими кораблями. Також була інформація, що з портів "Південне", "Чорноморське" і "Одеса" за кораблями вийшли пошуково-рятувальний корабель "Сапфір", буксири "Титан" і "Гайдамака".



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