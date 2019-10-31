Моніторингова група "Інституту Чорноморських стратегічних досліджень, редакції BlackSeaNews та "Майдану закордонних справ" повідомляє про приблизний розрахунок часу операції з повернення українських катерів до Одеси.

Буксири вийшли з Одеси орієнтовно о 6-00 вчора 16.11.19, пише на своїй сторінці в Facebook Andrii Klymenko.

Тобто йшли до місця, де зараз 1,5 доби, назад будуть йти не менше, йдуть 6 вузлів, тобто 6*1,852=11 км/годину.

В один кінець 260-270 миль, якщо зустрінуться десь на траверзі Судака, якийсь час займе процедура, тобто після передачі будуть йти не менш 260:6 = 43 години.

Якщо все піде нормально та погода збережеться тиха.

Карта на 16-24 17.11.19 - наші буксири обведені червоним колом, орієнтовне місцезнаходження кораблів РФ з нашими катерами - синім.