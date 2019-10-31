Прокурорська група на чолі з прокурором Генеральної прокуратури Костянтином Куликом передала до Печерського районного суду обвинувальний акт стосовно колишнього голови НАК "Нафтогаз України" і екс-нардепа Євгена Бакуліна.

Про це йдеться у листі Генеральної прокуратури України на адресу Печерського суду і самого Бакуліна, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Апостроф".

Як повідомляється, Бакулін очолював "Нафтогаз України" з березня 2010 року по березень 2014 року. Його, серед іншого, звинувачують у причетності до незаконного заволодіння грошовими коштами компанії "Чорноморнафтогаз" в сумі понад 3,2 млрд грн при здійсненні закупівель самопідйомних бурових установок "Петро Годованець" та "Україна" (справа про так звані вишки Бойка).

Бакулін був оголошений в розшук у квітні 2018 року. У липні 2019 року Федеральна прокуратура Швейцарії заарештувала 40 млн доларів на рахунках дітей Бакуліна в місцевих банках.

У квітні 2019 року Костянтин Кулик, який вів розслідування справи "вишок Бойка", звинуватив на той момент генпрокурора Юрія Луценка та його заступників Євгена Єніна і Аліну Стрижевську в саботажі розслідування корупції в НАК "Нафтогаз України". Як йдеться в рапорті, керівники ГПУ втручалися в розслідування в інтересах підозрюваних. Після того як рапорт опинився в ЗМІ, Єнін подав у відставку.

Нагадаємо, в 2010-2011 рр.., коли Юрій Бойко очолював Міненерго, "Чорноморнафтогаз" за 800 млн доларів купив дві самопідйомні плавучі бурові установки п'ятого покоління "Петро Годованець" та "Україна". Переможцями тендерів стала латвійська компанія Rigas Kugu Buvetava і Highway Investment Processing LLP з Уельсу. Ціна виробника була майже вдвічі менше, ніж заплатив "Чорноморнафтогаз".