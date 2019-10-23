Кабінет міністрів України погодився з проєктом, який передбачає отримання 20 сучасних французьких патрульних кораблів ОСЕА.

Про це повідомляє прес-служба МВС України, передає НВ.

За словами міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, морська ділянка українського кордону нині є найбільш вразливою, адже в окупованому Криму залишилися бази та 19 суден, а 80% наявних кораблів технічно застарілі та потребують постійного оновлення.

«Тому сьогодні ми презентуємо великий та надважливий структурний проєкт посилення системи охорони морських кордонів. В рамках якого для потреб Держприкордонслужби Україна закупає 20 французьких патрульних кораблів ОСЕА», ‑ пояснив він.

Франція запропонувала комплексний підхід кредитного фінансування і погодилась на часткову локалізацію — 25% виробництва буде зосереджено в Україні. Вартість контракту становить 136,5 млн євро.