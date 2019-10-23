Кабмін узгодив придбання 20 французьких патрульних кораблів
|08:30 16.11.2019
|Украина
Кабінет міністрів України погодився з проєктом, який передбачає отримання 20 сучасних французьких патрульних кораблів ОСЕА.
Про це повідомляє прес-служба МВС України, передає НВ.
За словами міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, морська ділянка українського кордону нині є найбільш вразливою, адже в окупованому Криму залишилися бази та 19 суден, а 80% наявних кораблів технічно застарілі та потребують постійного оновлення.
«Тому сьогодні ми презентуємо великий та надважливий структурний проєкт посилення системи охорони морських кордонів. В рамках якого для потреб Держприкордонслужби Україна закупає 20 французьких патрульних кораблів ОСЕА», ‑ пояснив він.
Франція запропонувала комплексний підхід кредитного фінансування і погодилась на часткову локалізацію — 25% виробництва буде зосереджено в Україні. Вартість контракту становить 136,5 млн євро.
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