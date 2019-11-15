Росія поверне Україні захоплені кораблі: подробиці підготовлюваної операції
|08:15 16.11.2019
|Крым
Повернення Росією українських кораблів, захоплених після інциденту в Керченській протоці, повинно відбутися до саміту в нормандському форматі, який заплановано на 9 грудня.
Про це повідомляє "Апостроф" з посиланням на російське видання "Комерсант".
За даними джерел видання, сторони погоджують місце і час передачі трьох судів - броньованих катерів "Бердянськ" і "Нікополь", а також буксира "Яни Капу". У переговорах беруть участь представники силових відомств і МЗС двох країн.
Повернення судів відбудеться в морі: українські кораблі будуть відбуксировані трьома російськими буксирами в узгоджену сторонами точку, де їх повинні будуть зустріти три українських буксири.
Як стверджують джерела російського видання, судна повернуть разом зі штатним озброєнням, але без боєприпасів. Крім того, в Росії залишиться виявлена на кораблях особиста зброя українських моряків, а також рації і суднові ролі (документи, що містять інформацію про склад екіпажів та інші дані).
Російська сторона пояснює це тим, що зброя і документи фігурують в якості речових доказів у кримінальній справі, порушеній у РФ після інциденту.
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